» استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ونائبه بشكل مفاجئ

استقال المتحدث باسم الفاتيكان، جريج بورك، ونائبه بالوما جارسيا أوفجيرو، بشكل مفاجئ، الإثنين،

وذكر بيان مقتضب للفاتيكان، أن البابا فرنسيس، قبِل استقالتهما، دون إبداء أسباب، حسب وكالة أسوشيتد برس.



