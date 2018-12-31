» مفاجأة.. أمين شرطة يبيع المخدرات للمساجين

31 ديسمبر 2018 - 04:17 م

قرر قاضي جنح السلام تجديد حبس أمين شرطة "سجين" 15 يوما، للمرة الثالثة، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتسهيل دخول المواد المخدرة داخل سجن النهضة، وبيعها للمساجين.

وقال مصدر أمني، إن المتهم اشترك مع السجين في مزاولة نشاط إجرامي تخصص في بيع المواد المخدرة واستغلال نفوذ عمله، وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم "س.خ" أمين شرطة، أنكر تهمة تسهيله دخول المواد المخدرة داخل سجن النهضة بمقابل مادي، كما أنكر وجود أي علاقة تربطه بالسجين.

وأكد أن تلك الواقعة "ملفقة"، كما أنكر السجين وجود أي علاقة بينه وبين أمين الشرطة، كما أنكر حيازته للمضبوطات، مؤكدًا أنه تفاجأ بالمضبوطات في أثناء دخول قوات الأمن للتفتيش.

وترجع الواقعة بورود معلومات لمباحث سجن النهضة، بقيام المسجون "س.خ"، بالاتجار في المواد المخدرة داخل السجن وبعرض المعلومات على المقدم محمد زيان رئيس مباحث السجن، أمر بسرعة تفتيش غرفة المسجون، وتمكن من ضبط 400 قرص مخدر داخل الغرفة، وبمناقشة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأنه تحصل عليها من أمين شرطة.

وأخطر اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وأمر بسرعة القبض على أمين الشرطة، وبمواجهته أمام العميد محمد الشاذلي مفتش مباحث السجون المركزية، اعترف بقيامه بإدخال المخدرات للمسجون مقابل مبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.