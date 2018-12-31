» مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة

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مسجل

لقي مسجل خطر متهم بقتل شخصين مصرعه، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في منطقة القصاصين بالإسماعيلية.

كانت معلومات وردت إلى ضباط قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، عن مكان وجود المسجل خطر، واستهدفت القوات "أ.ك.س" 18 عاما، عاطل، مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 6222/2018 جنايات مركز التل الكبير "مخدرات"، وعند مشاهدته للقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم.

وتمكنت القوات من قتله، وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية و7 خزن و108 طلقات من العيار ذاته، وطبنجة ماركة CZ ، و5 طلقات من العيار ذات، مبلغ بسرقتها، وأخطرت النيابة العامة إلى موقع الاشتباكات، وحرزت فوارغ الطلقات وأمرت بتشريح الجثة، والتحفظ عليها، وعلى السلاح الذي عثر عليه بحوزة القتيل.


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