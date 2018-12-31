الأمن يكشف تفاصيل تقطيع زوج لزوجته بالمنشار في 7 ساعات

31 ديسمبر 2018 - 03:59 م

بعد مرور 7 سنوات.. على جريمة قتل وتقطيع جسد سيدة على يد زوجها في الوراق، بسبب "تليفون".

ذكرت التحقيقات أن الجريمة اكتشفت بعد مرور 6 سنوات من وقوعها، وتعذرت جهات التحقيق في استخراج جثتها بسبب إنشاء محور الضبعة على جزء كبير من المصرف، الذي ألقيت فيه، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام السائق المنسوب إليه تهمة القتل العمد.

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن بداية الكشف عن الواقعة، كانت بورد بلاغ في منتصف شهر أكتوبر العام الماضي، لقسم شرطة الوراق من أحمد مجدي، 30 عاما، سباك، يتهم فيه زوج شقيقته "هبة.م" 38 سنة، بقتلها منذ 2011.

وبمجرد تلقي البلاغ، أمر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الوثائق، والذي كان يشغل منصب مدير أمن الجيزة، آنذاك، بتشكيل فريق بحث وتحرّ لكشف صحة البلاغ وملابسات الواقعة.

وبدأ فريق المباحث، تحت قيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكان يشغل منصب مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، فى مناقشة أولاد المجني عليها، وأقروا بأنهم منذ قرابة 7 سنوات سمعوا صوت مشاجرة بين والدتهما ووالدهما في غرفة النوم، وبعد ذلك لم يشاهدا الأم، وسافرا إلى المنيا لدى خالهما، وعقب ذلك استدعي الزوج، سائق، 44 عاما، وبمناقشته أنكر قتلها في بداية الأمر، وبتضييق الخناق عليه، اعترف بارتكاب الواقعة.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن المتهم اعترف بتفاصيل الجريمة، أثناء مناقشته أمام رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، وقال المتهم "محمود.أ"، "44 سنة ـ سائق"، في تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة، التي جرت معه في ذلك التوقيت، أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته "هبة" 27 عاما، بسبب قيامها بشراء هاتف محمول، تطورت إلى تشابك بالأيدي، ما دفعه إلى خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتابع المتهم: "ماكنش قصدي أقتلها، أنا كنت بعاتبها، وماتت في إيدي، وبعد كده خفت لأحسن يتقبض عليا، لفتها في ملاية وتركت جثتها تحت السرير وقفلت أوضة النوم، ورحت نمت مع الأولاد".

يواصل المتهم اعترافاته، قائلا: "بعد ما عدى 12 ساعة لقيت الأولاد بيسألوا عن رائحة كريهة في الشقة.. طبعا أنا خفت من الشرطة.. جبت منشار وفضلت أقطع في جسمها لمدة 7 ساعات لحد ما اتقطع 6 قطع.. وبعدين جبت 3 أكياس بلاستيك وحطيت فيها الأشلاء وتخلصت من الجثة على مدار 3 أيام في مصرف بمنطقة بشتيل".

وعقب ذلك قررت نيابة حوادث شمال الجيزة، تحت إشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الأصرار، وعقب ورد تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، أصدرت النيابة قرارا بإحالة المتهم للجنايات، وبعد تداول أوراق القضية عدة جلسات، أصدرت المحكمة قرارها السابق.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بدأت بورود محضر إلى قسم شرطة الوراق، من "أحمد.م" 30 عاما، سباك، يتهم فيه زوج شقيقته "هبة.م" 38 عاما، بقتلها منذ 2011، وعلى الفور أمر اللواء مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث وتحرّ لكشف صحة البلاغ وملابسات الواقعة.

وبدأ فريق المباحث، و الإدارة العامة للمباحث، في مناقشة أولاد المجني عليها، وأقروا بأنهم منذ قرابة 7 سنوات سمعوا صوت مشاجرة بين والدتهما ووالدهما في غرفة النوم، وبعد ذلك لم يشاهدا الأم، وسافرا إلى المنيا لدى خالهما، وعقب ذلك استدعي الزوج، سائق، 44 عاما، وبمناقشته أنكر قتلها في بداية الأمر، وبتضييق الخناق عليه، اعترف بارتكاب الواقعة.