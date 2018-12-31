شاهد.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2018

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الفنانة الراحلة هياتم
الفنانة الراحلة هياتم

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وفاة

الكريسماس

تن

حسن كامي

هياتم

ودع عام 2018، أو كما يطلق عليه "عام الأحزان" بعلم الفن وفاة عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، حيث ودع فيه الجمهور أسماء فنية وإعلامية كبيرة.

وعرض برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين، تقريرًا عن الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في عام 2018، وكان أبرزهم: "هياتم، وحسن كامي، ومحمد شرف، ومحمد متولي، وآمال فريد".

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