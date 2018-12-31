شاهد.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2018

31 ديسمبر 2018 - 02:55 م

ودع عام 2018، أو كما يطلق عليه "عام الأحزان" بعلم الفن وفاة عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، حيث ودع فيه الجمهور أسماء فنية وإعلامية كبيرة.



وعرض برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين، تقريرًا عن الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في عام 2018، وكان أبرزهم: "هياتم، وحسن كامي، ومحمد شرف، ومحمد متولي، وآمال فريد".



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