بالمنيا.. أول قرية في الصعيد تعتمد على الطاقة الشمسية

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الكهرباء

الغد

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الطاقة الشمسية


عرضت فضائية "الغد" تقريرا تليفزيونيا عن قرية بني مهدي بمحافظة المنيا، استخدم كل سكانها السخانات الشمسية، لتسخين المياه، توفيرا للطاقة الكهربائية.

 وعرض التقرير أول سخان يعمل بالطاقة الشمسية جرى تركيبه أعلى إحدى الأسطح بالقرية في عام 2014، بعدما اقنعت منظمة خيرية القرويين بتجربة التقنية.

 وعندما علم باقي السكان أن هذا السخان وفر لصاحبه أموالا كثيرة نتيجه اعتماده على الطاقة الشمسية بدلا من الكهربائية، اتجهوا جميعا إلى تركيب هذه السخانات.

 شاهد الفيديو..


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