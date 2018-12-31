تأجيل محاكمة مهندس بحي العمرانية بتهمة الرشوة

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حي العمرانية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، تأجيل محاكمة مهندس بحي العمرانية بتهمة تلقى رشوة إلى جلسة 8 يناير المقبل، لحضور المتهم.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "م.ع" مهندس بحي العمرانية، فى اتهامه بتلقى رشوة مالية قدرها 80 ألف جنيه، مقابل إصدار ترخيص كشك.

وكشفت التحقيقات مع المتهم، عن أنه وعد أحد المواطنين بإصدار ترخيص إنشاء كشك بدائرة الحى، مقابل رشوة مالية 80 ألف جنيه، دفعها مقدمًا له إلا أنه لم ينفذ وعده فلجأ مقدم الرشوة إلى الإبلاغ ضده وتقديم تسجيل مكالمات هاتفية بينهم للاتفاق على مبلغ الرشوة وإنهاء التصريح.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بعرض التسجيلات التليفونية على لجنة متخصصة بالإذاعة والتليفزيون، والتى أعدت تقريرًا أثبت صحة المكالمات، وأمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات.

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