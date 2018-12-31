مستقبل وطن: لجنة مواجهة الأحداث الطائفية تدعم الأمن والسلام المجتمعى

31 ديسمبر 2018 - 01:39 م

أشاد محمد قناوى القيادى بالأمانة العامة للتقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن، بالقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، مؤكدًا أنها من أقوى وأفضل القرارات التي تدعم المواطنة والسلام المجتمعى على أرض الواقع وهى بمثابة هدية من الرئيس لنا فى نهاية عام 2018.

أوضح قناوى أن اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، شىء إيجابى للعمل على أرض الواقع ورصد ودراسة أسباب المشاكل الطائفية وكيفية التعامل معها، وتؤكد الحفاظ على النسيج الوطنى وأمن واستقرار المجتمع لمنع خلق فتن بين أبناء الشعب الواحد، مشيرًا إلى أن الرئيس دائمًا قراراته ذات رؤية وفكر عالٍ يخدم الصالح العام .