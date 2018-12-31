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تجديد حبس متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة

قضايا وحوادث

حبس "صحفي" 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة
حبس "صحفي" 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

شيماء السيد

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قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس المتهمين وليد شوقى، وأيمن عبد المعطى 15 يومًا، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 621  لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهما نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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