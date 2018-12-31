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تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل قبطي الإسكندرية

قضايا وحوادث

تنفيذ حكم الإعدام في قاتل قبطي الإسكندرية
تنفيذ حكم الإعدام في قاتل قبطي الإسكندرية

عبد القادر وحيد

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قال طونى يوسف، نجل صاحب محمصة الإسكندرية، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام في قاتل والده عادل عبد النور وشهرته "عسلية".

وكان عسلية قد اتهم بذبح "يوسف لمعى" صاحب محمصة في منطقة خالد بن الوليد شرق الإسكندرية، اعتراضًا على بيعه الخمور.

ونشر نجل صاحب المحمصة على صفحته علي موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن إدارة سجن برج العرب نفذت حكم الإعدام على المتهم بقتل والده.

وبحسب تصريحات صحفية لنجل المجني عليه فإن أسرة المتهم بقتل والده، استلموا جثته من مشرحة كوم الدكة عقب تنفيذ حكم الإعدام، وأنه يتجه بالشكر للقضاء المصرى والشرطة المصرية، على سرعة تنفيذ القصاص لوالده بعد عامين فقط من وقوع الحادث الذى وقع يوم رأس السنة وتزامن مع يوم تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل والده.

كانت محكمة النقض، قضت فى أبريل الماضى، برفض الطعن المقدم من المتهم عادل عبد النور وشهرته "عسلية"، على الحكم الصادر ضده بالإعدام، لاتهامه بقتل المجني عليه يوسف لمعي صاحب محمصة "رويا" بالإسكندرية، وتأييد حكم الإعدام.

وعاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى نوارة، وبإجماع الآراء "عسلية" بالإعدام شنقًا، بتهمة ذبح صاحب المحمصة، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وترجع أحداث القضية إلى يناير الماضى، عندما ذبح المتهم عادل عبد النور وشهرته "عسلية"، يوسف لمعي صاحب محمصة فى منطقة خالد بن الوليد شرق الإسكندرية، اعتراضًا على بيعه الخمور، حيث ترصد له وانتظره داخل مقهى مجاور للمحمصة، وعند جلوسه، ذبحه من الخلف "مرتين".

وسجلت كاميرات المحل تفاصيل الواقعة، وألقت قوة أمنية القبض عليه مختبئا في منزل مهجور بمنطقة الرمل.

ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية حتى الآن عن تنفيذ حكم الإعدام على المتهم بقتل صاحب المحمصة.


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