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تأجيل محاكمة 215 متهمًا بكتائب حلوان لـ 20 يناير

قضايا وحوادث

كتائب حلوان
كتائب حلوان

شيماء السيد

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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة  برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة  215 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان" لجلسة 20 يناير المقبل لاستكمال المرافعة

جاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013حتى 2 فبراير 2015 بمحافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».


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