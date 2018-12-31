انضمام «وفائى» للجهاز الطبي بالأهلي

31 ديسمبر 2018 - 12:22 م

قررت إدارة النادي الأهلي، ضم الدكتور محمد وفائي للجهاز الطبي لفريق كرة القدم بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا، حول أداء الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، بسبب كثرة الإصابات وتجدد بعضها ما يؤثر على مسيرة الفريق.

ويدعم مسئولو الأهلى الجهاز الطبى، بعدد من الأجهزة الحديثة للتغلب على المشاكل التي يعاني منها الفريق في هذا الصدد.

وكان أحمد فتحي، قد تجددت إصابته في العضلة الأمامية خلال لقاء الداخلية أمس ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري.