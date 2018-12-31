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فيديو جديد يظهر نقل جثة خاشقجى لمنزل القنصل

عرب وعالم

جمال خاشقجي
جمال خاشقجي

وكالات- الدويني فولي

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جمال خاشقجي

نقل

القنصل

بثت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو جديدًا يُظهر قيام فريق اغتيال الكاتب جمال خاشقجي بنقل جثته من داخل القنصلية إلى منزل القنصل محمد العتيبي.

توقيت نقل الجثة كان الساعة 15:09، أي بعد ساعتين من دخول خاشقجي إلى قنصلية بلاده لإنجاز معاملة، حيث كان اتفق مع القنصلية على أنه سيعود لتسلّم أوراق قبل أسبوع من تصفيته، الفيديو يظهر أن الجثة التي أصبحت أشلاء نُقلت عبر 5 حقائب، إلى منزل القنصل السعودي في إسطنبول.

وبعد مرور 3  أشهر على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في تركيا، ما زالت العديد من المعلومات الخفية لم تظهر إلى العلن، كما أن العديد من التساؤلات لم تتم الإجابة عنها.


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