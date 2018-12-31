طلب إحاطة لتذبذب الكهرباء ونقص سيارات الإطفاء بالمنطقة الصناعية

31 ديسمبر 2018 - 10:03 ص

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى عن دائرة القاهرة الجديدة بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور المهندس مصطفى مدبولى الخاص بسوء مستوى وضعف الخدمات من مركز إطفاء مجهز بسيارات إطفاء حديثة وتذبذب الكهرباء وانقطاع المياه بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر.

ووجه حجازى فى طلبه رسالة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان مفادها بأن الحكومة تركز على زيادة حجم المنطقة الصناعية بمدينة بدر مما ترتب عليه إنشاء وتحويل كثير من المصانع غير المرخصة بمنطقة وسط البلد لإقامة مصانعهم بمدينة بدر، لكن مع مرور الأيام ونتيجة زيادة المصانع بالمدينة وكذلك نزوح العديد من المواطنين للسكن بالمدينة وضح بما لا يدعو مجالا للشك أن البنية التحتية للمدينة ليست صالحة للوضع الحالي للمنطقة الصناعية.