بالمنيا.. أول فريق نسائي لكرة القدم

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كسرت المرأة الصعيدية، في محافظة المنيا حواجز العادات والتقاليد وتحدت الصعاب وبل وساندتها الأسرة بكاملها، بالرغم من أن خروج المرأة أمر غير مألوف في عادات وتقاليد الصعيد.

وشهدت محافظة المنيا في السنوات العشر الأخيرة تكوين أول فريق نسائي بكرة القدم -أسس منذ 8 سنوات- بقرية البرجاية وحصل على عضوية الاتحاد المصرى لكرة القدم للسيدات بل وصل إلى دخوله مسابقات الدورى "الممتاز ب" لكرة القدم النسائية.

وأكد يحيي فاروق مدير مركز شباب البرجاية والمشرف العام على تكوين الفريق الذى تكون من 20 فتاة بأعمار سنية تبدأ من سن 16 عامًا إلى 32 عامًا، حيث أشار إلى أن الفريق النسائى لا يشترط فيه تحديد حد أقصى للسن، ولكن 16 عامًا للحد الأدنى.

وأضاف أن أفراد الفريق لاقوا قبولاً من أسرهم بل إن بعض الأسر تدعم الفريق ماديًا ومعنويًا، ولم يعترض أحد من أفراد الأسر على التحاق أبنائهم بلعبة كرة القدم والتي لاقت إقبالاً جماهيريًا كبيرًا.

وكانت إحدى المباريات بين فريق المنيا وفريق درنكة لكرة القدم، حيث فاز فريق المنيا على درنكة.

وتقول رغدة سعيد إبراهيم إحدى أعضاء الفريق اللاعبة وابنة قرية البرجاية والتى التحقت بإحدى كليات جامعة المنيا إنها وجدت فى نفسها الموهبة لكى تتحدى العادات والتقاليد على الرغم من أن خروج المرأة "حرام أو عيب"، مؤكدة أن والدي شجعنى وإخوتى على الالتحاق بالفريق منذ 5 سنوات.

وأضافت أميرة سعد أحمد 25 عاما والتى تخرجت فى جامعة المنيا وبدلاً من البطالة والجلوس فى المنزل التحقت بالفريق منذ 6 سنوات وهى طالبة بالجامعة: "والدي قدّم لى كل الدعم ووفر كل الإمكانيات التى أحتاجها ولا يخاف على من اللعب أو لبس الشورت".

فيما أوضحت ريم محمود أحمد بالمرحلة الثانوية أنه رغم أن الأسرة كانت ترفض فى بادئ الأمر الدخول فى هذه المغامرة إلا أن الأسرة بعد ذلك وافقت على التحاقى بالفريق، مضيفة أحمد الله أننى بدأت أمارس اللعبة باحتراف وأجد نفسى فى تلك البطولة التى نخوضها مع فرق محافظات الوجه البحرى.

كما قام بعض نواب البرلمان ورجال الشرطة بتقديم بعض المساعدات لأعضاء الفريق، لأنه الفريق النسائي الوحيد الذي يمثل المحافظة.

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