رد فعل هند صبرى بعد فوز محمد صلاح على أرسنال

31 ديسمبر 2018 - 09:31 ص

عبرت الفنانة التونسية هند صبري، عن فوز نادي ليفربول على نادي أرسنال بمشاركة بعض الصور التي تجمعها بلاعب المنتخب المصري محمد صلاح.

والتقطت الفنانة بعض الصور التذكارية مع محمد صلاح عقب المباراة التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ20 فى الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

كما نشرت هند صبرى، صورتها مع محمد صلاح، وعلقت عليها "2018: 5 .. 2019: 1"، وهو ما قد يعنى الإشارة إلى الأهداف الخمسة التى أحرزها نجوم ليفربول فى شباك الأرسنال خلال مباراة، السبت، وتمنت للنجم محمد صلاح، أن يكون أفضل لاعب فى العالم خلال العام المقبل 2019.