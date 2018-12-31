كشف حقيقة عثور المخابرات الروسية على كائن فضائي بمصر

31 ديسمبر 2018 - 07:15 ص

سخر الدكتور زاهي حواس - عالم الآثار المصري - من الادعاءات التي أوردها فيلم وثائقي روسي بعثور مخابرات بلاده في الستينيات على مقبرة تضم كائنًا فضائيًا يحتمل مشاركته في بناء الأهرامات .



وقال "حواس" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "MBC مصر" : "ما زعمه الفيلم الروسي لا أساس له .. هذه خزعبلات وكلام فارغ لا يتفق مع العلم".



وأضاف: "مصر تمتلك كل الأدلة التي تثبت بناء الأهرامات ونقل الحجارة وهو ما يدحض هذا الفيلم " .. مضيفًا: "كل الناس بتحاول تتمسح في الحضارة المصرية وفي ناس بتتهمني إني بخبي أدلة تثبت إن بناة الأهرامات مش مصريين، ودي عالم متخلفة عقليًا" حسب تعبيره.

