نبوءة مثيرة من أسطورة "أرسنال" عن محمد صلاح

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فينجر

تغنى أرسين فينجر - المدير الفني الأسطوري لنادي أرسنال الإنجليزي - بنجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول.

وقال "فينجر" في تصريحات لـ"بي إن سبورتس" : "صلاح نوعية نادرة من اللاعبين ، فهو قادر على تسجيل وصناعة الأهداف بسرعة عالية ، وحين يكون لديك لاعب بتلك المواصفات فأنت محظوظ جدًا".

وأضاف: "حين أصيب في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد تعاطفت معه جدًا .. هذه الإصابة منعته من ترك البصمة التي يستحقها في كأس العالم".

وتنبأ "فينجر" بأن صلاح سيكون واحدا من أفضل اللاعبين في العالم، قائلًا: "مع عودته لمستواه المعهود قبل الإصابة أستطيع أن أخبرك بأنه سيكون واحدا من أفضل اللاعبين في العالم".

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