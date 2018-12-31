ريهام سعيد تعترف على الهواء إصابتها بهذا المرض

31 ديسمبر 2018 - 01:50 ص

اعترفت الإعلامية ريهام سعيد، بأنها مُصابة بمرض السمنة الوراثية، خلال حديثها عن مخاطر السمنة وأهمية محاربتها، مشيرة إلى ضرورة اتباع حمية غذائية للحفاظ على رشاقة وصحة الجسم.



وأوضحت “سعيد” خلال تقدّيمها برنامج “صبايا” عبر شاشة “الحياة”، مساء الأحد، "أنا مريضة سمنة، اتولدت بتخن بسهولة من الأكل ودا وراثي من عيلتي.. أبويا وأعمامي مليانين، ومتعقدة من الموضوع دا".













