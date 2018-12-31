جوارديولا: فريق ليفربول الأفضل في العالم حاليا

31 ديسمبر 2018 - 01:30 ص

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن منافسه على لقب الدوري الإنجليزي ليفربول هو الفريق الأفضل في العالم الوقت الراهن.



وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة بي بي سي عقب مواجهة فريقه أمام ساوثامبتون: “ربما ليفربول هو الفريق الأفضل في العالم حاليًا، علينا أن نقبل ذلك”.



وأضاف:” حققنا اليوم الفوز على ساوثامبتون وعلينا مواصلة العمل لكن الأزمة الحقيقية حاليا أن منافسنا يسير بشكل رائع للغاية”.



وكان السيتي قد استعاد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز على مضيفه ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتقدم مجددًا إلى المركز الثاني في جدول ترتيب بريميرليج، بعدما فقد الوصافة في الأسبوع الماضي لمصلحة توتنهام هوتسبر.



ويلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول مساء يوم الخميس المقبل، في مباراة تؤثر كثيرا على منافسة الفريقين على لقب البطولة.







