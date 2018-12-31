مصرع 4 وإصابة 13 آخرين في حادث سير بأسوان

31 ديسمبر 2018 - 12:30 ص

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرين، مساء الأحد، في حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب، وسيارة نقل صغيرة على طريق «أسوان- العلاقي» جنوب شرق أسوان.



تبلغ مركز شرطة أسوان بالحادث، وانتقلت القيادات الأمنية، إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين وجثث المتوفيين، الذين يجري التحري للكشف عن هوياتهم وأسمائهم.

