تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة "صلاح" و"فيرمينيو"

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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن دهشته من إهداء اللاعب المصري محمد صلاح ضربة الجزاء لزميله فيرمينيو في نادي ليفربول ليحقق ثلاثية في نادي الأرسنال.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، "كم أنت عظيم يا صلاح.. الملك المصري فخر مصر والعرب".
وكان ليفربول قد تغلب على أرسنال بنتيجة عريضة (5-1) ليؤمن صدارته للدورى الإنجليزى الممتاز، وقد سجل محمد صلاح هدفا خلال المباراة من ركلة جزاء.
وعقب كلوب مدرب نادي ليفربول على اهداء محمد صلاح ضربة الجزاء لزميله في النادي، "عندما منح محمد صلاح الكرة لروبيرتو فيرمينو لتسديد ركلة الجزاء، كٌنت قريبا من البكاء، كٌلنا نعلم كم يحتاج أن يٌسجل محمد صلاح ولكن هذا كان رائعًا".


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