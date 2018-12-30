مجهولون يعتدون على مسجد غربي ألمانيا

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اعتدى مجهولون، الأحد، على مسجد قيد الإنشاء بمدينة دويسبورغ غربي ألمانيا تشرف عليه جمعية "المجتمع الاسلامي".
وتمثل الاعتداء برسم "نجمة داود"، التي تعتبر إحدى رموز الديانة اليهودية، على إحدى جدران المسجد.
وفي حديث للأناضول قال رئيس الجمعية خلوصي يوكسل، إنهم قدموا بلاغا للشرطة حول الاعتداء على المسجد الذي تتواصل أعمال البناء فيه منذ نحو 18 شهرا.
وأوضح أن الشرطة لم تتمكن بعد من تحديد هوية المنفذين، لكن الجمعية ستلجأ للقضاء لمتابعة الأمر. -

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