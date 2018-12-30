منظمة يمنية توثق 200 انتهاك بحق صحفيين خلال 2018

30 ديسمبر 2018 - 11:00 م

وثقت منظمة "صحفيات بلا قيود" اليمنية غير الحكومية، 200 انتهاك بحق صحفيين يمنيين، بينها 12 حالة قتل، منذ بداية 2018.



وقالت المنظمة، الأحد، في تقريرها السنوي بشأن الحريات الصحفية، إن "2018 أكثر دموية مقارنة بالأعوام السابقة".



وأوضحت أنه خلال العام الجاري قُتل 12 صحفيًا، وهم: 6 على أيدي قوات التحالف العربي، فيما قتل الحوثيون أربعة، وقتل مسلحون مجهولون صحفيين اثنين.



ويشهد اليمن، منذ أكثر من أربع سنوات، حربًا بين القوات الحكومية ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014.



ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من التحالف، الداعم للقوات الحكومية، ولا من الحوثيين، المتهمين بتلقي دعمًا إيرانيًا، بشأن محتوى التقرير.



وأفادت المنظمة، برئاسة الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، بمقتل 39 صحفيًا بين عامي 2014 و2018، وتعرض أكثر من ألف صحفي لانتهاكات متنوعة.



وتابعت: "لم نشهد طيلة الأربعة عقود الماضية أنه تم الكشف عن مرتكبي جرائم القتل بحق الصحفيين، كما لم يتم تقديم متهمين بارتكاب جرائم بحق الصحفيين للعدالة".



وأضافت أن الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين خلال 2018، شملت: "القتل، محاولة القتل، اعتداءات، تعذيب، اختطاف، تهديد، تحريض، تشهير، محاكمات، حجب مواقع إلكترونية، إغلاق وقصف مقرات مؤسسات إعلامية ومنع من السفر".



ودعت إلى إنهاء ظاهرة "الإفلات من العقاب" في الجرائم بحق الصحفيين، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، والكشف عن نتائج التحقيق، وتقديم الجهات والأفراد الذين ارتكبوها تلك الجرائم إلى المحاكمة.



من جهتها، قالت المدير التنفيذي للمنظمة، بشرى الصرابي، إن "كل الأطراف المتصارعة تعاملت بعدائية مطلقة تجاه الصحفيين"، بحسب التقرير.

