  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:25 ص
بحث متقدم
الدولار

خبير يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار بـ2019

محمد صلاح

محافظ الغربية يكشف معلومة هامة عن محمد صلاح وأسرته

حالة الطقس تتسبب فى تصدعات بعقار بالإسكندرية

«الأرصاد»: هذا هو موعد تحسن الأحوال الجوية

أديب وصلاح

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة "صلاح" و"فيرمينيو"

السفير الفيتنامي لدى مصر، دو هوانج لونج

تفاصيل جديدة عن حادث المريوطية

حزب النور

تفاصيل المؤتمر السنوي لحزب «النور» الذي عقده بعيدًا عن الأعين

المصريون في منزل ارطغرل

«برهامي» يحذر مجددًا من مشاهدة «أرطغرل»

الرئيس السيسي وياسر رزق

مجلس انتقالي برئاسة«السيسي» بعد انتهاء فترة الرئاسة

وزيرة الصحة

"الصحة": توزيع«كبسولات» منع الحمل بالمجان

شيخ الأزهر ومستشاره

رحيل «رجل الطيب» عن مشيخة الأزهر

منظمة يمنية توثق 200 انتهاك بحق صحفيين خلال 2018

عرب وعالم

مقتل 8 أشخاص بانفجار ومعارك وسط اليمن
مقتل 8 أشخاص بانفجار ومعارك وسط اليمن

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"الاستعلامات": 8 أهداف حققتها عملية سيناء 2018

#

36 فنانا وفنانة تزوجوا من بعضهم خلال 2018 .. هذه أسماؤهم

#

أبرزهم «خاشقجي».. 80 صحفيًا قُتلوا حول العالم بـ2018

#

«الصحفيين» تقرر مقاطعة أخبار نقابة الصيادلة

وثقت منظمة "صحفيات بلا قيود" اليمنية غير الحكومية، 200 انتهاك بحق صحفيين يمنيين، بينها 12 حالة قتل، منذ بداية 2018.
وقالت المنظمة، الأحد، في تقريرها السنوي بشأن الحريات الصحفية، إن "2018 أكثر دموية مقارنة بالأعوام السابقة".
وأوضحت أنه خلال العام الجاري قُتل 12 صحفيًا، وهم: 6 على أيدي قوات التحالف العربي، فيما قتل الحوثيون أربعة، وقتل مسلحون مجهولون صحفيين اثنين.
ويشهد اليمن، منذ أكثر من أربع سنوات، حربًا بين القوات الحكومية ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من التحالف، الداعم للقوات الحكومية، ولا من الحوثيين، المتهمين بتلقي دعمًا إيرانيًا، بشأن محتوى التقرير.
وأفادت المنظمة، برئاسة الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، بمقتل 39 صحفيًا بين عامي 2014 و2018، وتعرض أكثر من ألف صحفي لانتهاكات متنوعة.
وتابعت: "لم نشهد طيلة الأربعة عقود الماضية أنه تم الكشف عن مرتكبي جرائم القتل بحق الصحفيين، كما لم يتم تقديم متهمين بارتكاب جرائم بحق الصحفيين للعدالة".
وأضافت أن الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين خلال 2018، شملت: "القتل، محاولة القتل، اعتداءات، تعذيب، اختطاف، تهديد، تحريض، تشهير، محاكمات، حجب مواقع إلكترونية، إغلاق وقصف مقرات مؤسسات إعلامية ومنع من السفر".
ودعت إلى إنهاء ظاهرة "الإفلات من العقاب" في الجرائم بحق الصحفيين، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، والكشف عن نتائج التحقيق، وتقديم الجهات والأفراد الذين ارتكبوها تلك الجرائم إلى المحاكمة.
من جهتها، قالت المدير التنفيذي للمنظمة، بشرى الصرابي، إن "كل الأطراف المتصارعة تعاملت بعدائية مطلقة تجاه الصحفيين"، بحسب التقرير.
ودعت الصرابي، كافة أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي تلزم أطراف الحرب بحماية الصحفيين أثناء أداء أعمالهم المهنية في النزاعات المسلحة، باعتبارهم مدنيين وليسوا مقاتلين. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك
» غلاء «الفول» جنن «العقول».. يا فول مين يشتريك
» امرأة تعرض زوجها للبيع مقابل 18 يورو
» فقدان قارب على متنه 3 أردنيين ومصريان وإماراتي
» مسيحيون يقاضون "المفتي" بسبب فتوى مثيرة
» علاقات ودية جمعت "صدام" وحراسه الأمريكيين: ودعوه بالبكاء
» تركيا: سنلجأ لكل الآليات الدولية في قضية خاشقجي
» شاهد.. إنقاذ طفل بأعجوبة من أمام القطار بسوهاج
» لجنة رئاسية لمواجهة الطائفية.. هل تصلح ما أفسدته الجلسات العرفية؟
» فقدان قارب صيد على متنه مصريان بالخليج العربي
» نسبة الإشغالات في الأقصر وأسوان كاملة العدد

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين