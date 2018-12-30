تفاصيل المكالمة بين "أوغلو" و"الجبير" بعد إقالته

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عرب وعالم

عادل الجبير وزير خارجية السعودية
عادل الجبير وزير خارجية السعودية

المصريون ووكالات

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أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، اتصالا هاتفيا، مع وزير الخارجية السعودية السابق عادل الجبير.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، إن تشاووش أوغلو اتصل بالجبير على خلفية مغادرته منصب وزير الخارجية.
وأجرى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تغييرا وزاريا موسعا الخميس، تضمن تسليم إبراهيم العساف حقيبة الخارجية خلفًا لعادل الجبير، وتسمية الأخير وزير دولة للشؤون الخارجية. -

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