  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:37 ص
بحث متقدم
ريهام سعيد

ريهام سعيد تعترف على الهواء إصابتها بهذا المرض

انتشار واسع لحملة مقاطعة فواتير الكهرباء والمياه بالمحافظات

بشرى سارة من "الكهرباء" للمواطنين بشأن الفواتير

سد النهضة

ماذا قال عمرو أديب عن تأجيل بناء سد النهضة؟

الدولار

خبير يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار بـ2019

حالة الطقس تتسبب فى تصدعات بعقار بالإسكندرية

«الأرصاد»: هذا هو موعد تحسن الأحوال الجوية

أديب وصلاح

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة "صلاح" و"فيرمينيو"

السفير الفيتنامي لدى مصر، دو هوانج لونج

تفاصيل جديدة عن حادث المريوطية

حزب النور

تفاصيل المؤتمر السنوي لحزب «النور» الذي عقده بعيدًا عن الأعين

المصريون في منزل ارطغرل

«برهامي» يحذر مجددًا من مشاهدة «أرطغرل»

الرئيس السيسي وياسر رزق

مجلس انتقالي برئاسة«السيسي» بعد انتهاء فترة الرئاسة

العراق: لا توجد قواعد أمريكية "صرفة" في البلاد

عرب وعالم

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

#

مقتل 11 صوماليًا في اشتباكات مسلحة بمدينة بيدوة

#

السيول تغرق 1500 خيمة للنازخين شمالي العراق

#

إيرانيون يحرقون تمثال الصحابى سلمان الفارسى بسبب أسلامة

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد، إنه لا توجد أية قواعد عسكرية "صرفة" للجيش الأمريكي في بلاده.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لحكومته في بغداد، اليوم، تابعته الأناضول.
وطالبت قوى سياسية شيعية رئيسية وفصائل في "الحشد الشعبي" بإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في البلاد، وإغلاق القواعد الأمريكية .
المطالب جاءت على خلفية زيارة مفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي لقاعدة عسكرية ينتشر فيها جنود أمريكيون بمحافظة الأنبار (غرب) من دون لقائه المسؤوليين العراقيين.
وقال عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن "هناك قواعد عسكرية عراقية فيها جنود أمريكيون، ولا وجود لقواعد عسكرية أمريكية صرفة في العراق".
وحول ما أثير من جدل حول زيارة ترامب، أوضح عبد المهدي أن "الجانب الأمريكي أخبرنا بزيارة ترامب، ونحن اشترطنا أن تكون الزيارة رسمية ومحددة بجدول أعمال".
وتابع "التقينا السفير الأمريكي في العراق وأشاد بالموقف العراقي المتوازن إزاء زيارة الرئيس الأمريكي الى العراق".
وفجّرت زيارة ترامب المفاجئة إلى العراق دون لقاء أي من مسؤولي بغداد غضب قوى سياسية عراقية رأت فيها "انتهاكاً" للأعراف الدبلوماسية والسيادة العراقية وتعاملاً ينم عن "الاستعلاء".
وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وكان مسؤول محلي عراقي قد كشف للأناضول الأسبوع الماضي عن قيام الجيش الأمريكي بإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين غربي البلاد على مقربة من الحدود السورية، وذلك في أعقاب قرار ترامب الانسحاب من سوريا مؤخراً.
إلا أن الناطق الرسمي باسم مركز الإعلام الأمني العراقي (يتبع لوزارة الدفاع)، العميد يحيى رسول، نفى لاحقا في تصريحات صحفية، بناء أية قواعد عسكرية أمريكية جديدة في بلاده. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "شوبير": حسين الشحات قريبًا جدًا في الأهلي
» حقيقة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك
» محافظ الغربية يكشف معلومة هامة عن محمد صلاح وأسرته
» غلاء «الفول» جنن «العقول».. يا فول مين يشتريك
» امرأة تعرض زوجها للبيع مقابل 18 يورو
» مسيحيون يقاضون "المفتي" بسبب فتوى مثيرة
» علاقات ودية جمعت "صدام" وحراسه الأمريكيين: ودعوه بالبكاء
» تركيا: سنلجأ لكل الآليات الدولية في قضية خاشقجي
» "الصحة": توزيع«كبسولات» منع الحمل بالمجان
» شاهد.. إنقاذ طفل بأعجوبة من أمام القطار بسوهاج
» رحيل «رجل الطيب» عن مشيخة الأزهر

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين