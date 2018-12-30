وزير بريطاني: فرصة كبيرة للبقاء في الاتحاد الأوروبي

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قال وزير التجارة البريطاني، ليام فوكس، إنه توجد فرصة بنسبة 50 بالمئة لاستمرار بلاده في الاتحاد الأوروبي، حسب صحيفة بريطانية الأحد.
وأوضح فوكس لصحيفة "صنداى تايمز" أن فرص استمرار بريطانيا في الاتحاد ستصبح كبيرة وتتساوى مع فرص خروجها، إذا رفض أعضاء البرلمان صفقة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بشأن "بريكست" في تصويت الشهر المقبل.
وأضاف فوكس، وهو مؤيد لانسحاب بريطانيا من الاتحاد، أن الحالة الوحيدة كي يصبح الخروج مؤكدًا 100 بالمئة هي دعم نواب البرلمان لصفقة ماي.
وحددت ماي الأسبوع الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل موعدًا لتصويت البرلمان على اتفاق "بريكست"، الذي توصلت إليه لندن وبروكسل.
وكان التصويت مقررًا في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكن ماي أجلته لعدم وجود تأييد كافٍ في البرلمان للاتفاق، الذي لا يمكن تنفيذه إلا بدعم الأغلبية، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ولم يتبق سوى 3 أشهر على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار المقبل.
ويواجه اتفاق ماي انتقادات داخلية شديدة؛ ما يفسح المجال أمام سلسلة من الاحتمالات، بداية من الخروج من الاتحاد دون اتفاق تجاري إلى إلغاء الانسحاب. 

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