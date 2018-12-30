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تفاصيل جديدة عن حادث المريوطية

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السفير الفيتنامي لدى مصر، دو هوانج لونج
السفير الفيتنامي لدى مصر، دو هوانج لونج

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حادث المريوطية

أتوبيس سياحي

كشف السفير الفيتنامي لدى مصر، دو هوانج لونج، تفاصيل جديدة عن حادث المريوطية الإرهابي، لافتا إلى أن هناك سياح فيتامين مازالوا متواجدون في مصر حتى وقتنا هذا.

وأكد "لونج"، في مقابلة مع وكالة أنباء فيتنام (VNA )، أن ثمانية من بين 12 شخصًا فيتناميًا أصيبوا في الحادث استعادوا عافيتهم بالكامل وقد يعودون إلى ديارهم في الأيام المقبلة.

وقال السفير الفيتنامي، إن الهجوم وقع في الساعة 18:15 يوم 28 ديسمبر، وكان يستهدف حافلة تقل 15 سائحا فيتناميا بعد رحلتهما إلى الأهرامات وهما في طريقهما إلى المطار للعودة إلى ديارهما.

واستطرد أن ثلاثة سياح فيتناميين قتلوا بينما أصيب 12 آخرون، وكان من بين الضحايا القتلى: تران هوا خان ، المولود في عام 1961، من مقاطعة ثانه هوا الوسطى، و آخر يدعي "Nguy?n Thúy Qu?nh "، من مواليد عام 1962، وإلى جانب الضحايا الفيتناميين الثلاثة، قُتل أيضًا مرشد سياحي مصري.

ومن بين المصابين الـ12 ، لا يزال 10 يتلقون العلاج في المستشفى، وقد تلقت السفارة اثنين آخرين للحصول على مزيد من الرعاية، وفق قول "لونج".

ونوه السفير الفيتنامي أن بجانب مجموعة السياح الفيتناميين المذكورة أعلاه، يزور آخرون مصر في الوقت الراهن، على حد قوله، لكنه حذرهم من عدم الانصياع لخارطة الطريق الخاصة بالرحلة ونصح شركات السفر بتوخي الحذر في هذا الوقت الحساس.

وأضاف السفير، في مقابلته، أن السفارة علمت مباشرة بعد الحادث مع الأجهزة المصرية ذات الصلة، بما في ذلك وزراء السياحة والصحة لضمان أفضل رعاية طارئة للضحايا.

كما جاء موظفو السفارة إلى موقع التفجير الذي وقع الجمعة الماضية، وقاموا بزيارة الضحايا في المستشفى.

وتابع السفير أنه "عمل أيضا مع وزارة الخارجية المصرية لطلب المساعدة والرعاية المثلى للشعب الفيتنامي للعودة إلى ديارهم في وقت قريب مع الاهتمام بالذين يتلقون العلاج في المستشفى المحلي وإعداد كل الظروف الضرورية لإعادة جثث الضحايا الثلاثة القتلى في اقرب وقت".

ومن جانبها، قالت الجهات الرسمية المصرية إنها تسارع في التحقيقات لإحالة الجاني إلى المحاكمة في أسرع وقت ممكن.



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