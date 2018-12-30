فرج عامر يعرقل صفقة نجم سموحة مع الأهلي

30 ديسمبر 2018 - 09:29 م

رفض المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بيع مدافع فريقه، ياسر إبراهيم للنادي الأهلي، بعد أن دخل في مفاوضات مع اللاعب.

وكتب "عامر"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "توتير"، "سموحة لن يفرط في ياسر إبراهيم وتوقيعه على أوراق انضمامه للأهلي خطأ كروي كبير لا أظن أن الأهلي يقدم عليه".

يذكر أن فرج عامر قد رفض في وقت سابق بيع ياسر إبراهيم للأهلي وغالى في طلباته المادية حتى فشلت الصفقة.

ويسعى المارد الأحمر، مؤخرًا للتعاقد مع قلب دفاع متميز لتدعيم خطه الخلفي بعدما أبرم صفقات نارية في الجانب الهجومي على رأسها عودته رمضان صبحي من الاحتراف في الدوري الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور قابلين للتمديد، ومحمد محمود لاعب وادي دجلة، والاعب الإنجولي جيلاردو، وعودة صالح جمعة، وتقديم عرض رسمي لنادي العين الإماراتي، لضم نجمه المصرؤي حسين الشحات، في صفقة لم تمت سوف تصبح الأغلى في تاريخ القلعة الحمراء حيث بلغ المقابل المادي المقدم 620 مليون جنيه.