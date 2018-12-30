وزيرة الهجرة لـ"صلاح": ربنا يباركلك

30 ديسمبر 2018 - 09:07 م

وجهت وزيرة الهجرة لسفيرة نبيلة مكرم، الشكر للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي لافتة إلى أنها تشعر بالفخر والفرح الشديد عندما يرفع جمهور ليفربول علم مصر في الملاعب الانجليزية.

وأضافت "مكرم" في مداخلة مع برنامج "اليوم" علي فضائية "دي إم سي" قائلة: "شعور مقدرش أوصفه، وربنا يبارك في محمد صلاح المخلص لوطنه ولبلده، المتواضع أكيد ربنا بيكرمه".

وأوضحت أنه سيتم استقبال أول دفعة من المصريين بالخارج يوم 17 يناير لتنفيذ برتوكول التعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لإعداد برامج تدريبية لشباب المصريين بالخارج لافتة إلى أنه تم إعداد برامج تخصصية متميزة لشباب المصريين بالخارج.