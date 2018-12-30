» شاهد.. إنقاذ طفل بأعجوبة من أمام القطار بسوهاج

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طفل

القطار

سوهاج

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة إنقاذ طفل من أحد مزلقانات سوهاج بأعجوبة.

ويظهر الفيديو، طفل يقف على السكة الحديد في حين أن القطار السريع يقترب منه بسرعة، وحاول أحد الرجال الجري وانتشاله إلا أنه سقط من بين يديه ليسرع مرة أخرى وينتشله من على بعد خطوة من عجلات القطار.

وقال أحد ناشري الفيديو على «فيسبوك» :« إنقاذ حياه طفل سقط أمام القطار على المزلقان الوسطانى بجرجا.. مشكور عامل المزلقان على سرعة رد الفعل وإنقاذ الطفل».


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