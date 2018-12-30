تنفيذ 5859 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية

30 ديسمبر 2018 - 08:55 م

تلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 357 محكومًا عليهم بإجمالي أحكام منفذة 5859حكمًا و651 حكمًا جزئيًا و114حكمًا مستأنفًا، وتحصيل4894 جنيهًا غرامات وتحرير190مخالفة .

كما تم تحرير 143 مخالفة مرافق وهى 4 إشغال طريق - 5 نظافة - 37 بائع متجول - 57 إزالة فوريه - 22 وصله كهربائية - 5 إعلان مخالف - 6 فرش شاي - 3 إزالة تنده - 4 بيئة ، كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 26 شقة و 71 من قاطنيها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.