الحكومة تبدأ تحصيل مستحقاتها إلكترونيًا

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أكد الدكتور أسامة توكل، مستشار وزير المالية للضرائب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد أكثر من مرة على ضرورة الانتقال للاقتصاد الرقمي .

 وأضاف "توكل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية"ten "، اليوم الأحد، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا ببدء تحصيل مستحقات الحكومة والضرائب والجمارك إلكترونيًا اعتبارًا من مايو المقبل.

وأوضح "توكل"، أن هذا القرار بمثابة أمان وحفظ لحقوق الممولين، قائلاً: "مش هنضيع وقت الممول في التحصيلات والتعاملات البنكية، وده بيحفظ حقوقه أن مفيش أوراق رسمية أو وصولات هتضيع منه".


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