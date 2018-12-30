» نسبة الإشغالات في الأقصر وأسوان كاملة العدد

30 ديسمبر 2018 - 08:29 م

أكد محمد عثمان، عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية بصعيد مصر، أن حادث تفجير أتوبيس الهرم السياحي، لم يؤثر على حركة السياحة، لافتًا إلى أنه لم يتم إلغاء رحلة واحدة بعد هذا الحادث.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية"ten "، اليوم الأحد، أن هناك فوجًا فيتناميًا صمم على استكمال برنامجهم السياحي بالكامل، مشيرًا إلى أنهم متفهمين الحادث الإرهابي الذي تعرضت له مصر، وأنها ستستطيع أن تمر من هذه الأزمة بسلام.

وقال "عثمان"، إن التدفق السياحي في محافظتي الأقصر وأسوان هو الأعلى منذ ثورة 25 يناير، وأن نسبة الإشغالات كاملة العدد في كافة المناطق السياحية .