» مانشستر يونايتد يقهر بورنموث بثلاثية

30 ديسمبر 2018 - 07:50 م

تغلب فريق مانشستر يونايتد علي ضيفه بورنموث بثلاثية نظافة في الشوط الأول من اللقاء الذي جمع بين الفريقين علي ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الـ2 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح بول بوجبا أهداف مانشستر يونايتد بعد مرور 5 دقائق فقط على بداية المباراة، بعد متابعته لعرضية رائعة من زميله ماركوس راشفورد الذى راوغ مدافعى بورنموث بطريقة رائعة.

وعاد بوجبا ليضيف الهدف الثانى لليونايتد فى الدقيقة 33 من ضربة رأسية رائعة أرتقى أعلى من مدافعى بورنموث، ليصل النجم الفرنسى إلى 6 أهداف تحت قيادة المدرب الجديد سولشاير سجل 4 وصنع 2.

وأضاف ماركوس راشفورد ثالث أهداف مانشستر يونايتد فى الدقيقة 45 بعد متابعته لعرضيه زميله الفرنسى انتونى مارسيال.

وقلص المدافع الهولندى ناثان أكى النتيجة لفريق بورنموث بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة بينما يأتى بورنموث فى المركز 12 برصيد 26 نقطة، علما بأن ليفربول يتصدر بـ 54 هدفا.