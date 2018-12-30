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القبض على 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار

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إحباط محاولة تنقيب جديدة عن الآثار بأسوان
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اثار

ضبط

تنقيب

نجح ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، في ضبط تشكيل عصابي، حال قيامهم بأعمال الحفر داخل عقار بدائرة القسم: وهم كلٍ من "على ى .خ"، 66 سنة، "محمد س.أ" 57 سنة، "ماجد ع.م"، 57 سنة، "محسن ح. ع"، 47 سنة "ممدوح ح.ع"، 45 سنة، وعثر بداخل العقار على حفرة قطرها 3 متر بعمق 3 متر، وأدوات تنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.


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