شريف مدكور: "أنا محبش حد يبص عليا"

30 ديسمبر 2018 - 07:42 م

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه رفض بعض المقترحات التي طالبته بإجراء بعض عمليات التجميل لتعديل عظمة الأنفق، لافتًا: "أنا مش مغرور ومقتنع بشخصيتى وشكلى".

وأضاف شريف مدكور، خلال حواره في برنامج "كلام ستات"، الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، عبر فضائية "on e "، أنه لم يعاكس أى فتاة على مدى عمره متابعًا:"أنا دغرى وبدخل من الباب وأنا مش بحب أضايق حد ولا أبص عليه زى ما أنا محبش حد يبص عليا".

وأوضح شريف مدكور، أنه خطب 3 مرات، إلًا أن مشروع الزواج لم يكتمل إلى النهاية بسبب عاداته الشرقية وتمسكه بوجهة نظرة التى يراها صحيحة.