سائق يمزق جسد شقيقته لشكه في سلوكها

30 ديسمبر 2018 - 07:28 م

أقدم سائق على تمزيق جسد شقيقته بأحد الشوارع بسلاح أبيض، بعد طلاقها من زوجها وشكه فى سلوكها بمنطقة حدائق القبة.

تفاصيل الواقعة المأساوية، بدأت بتلقى اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، مفاده وجود سيدة مصابة بطعنات بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على سيدة فى العقد الثالث من عمرها، مصابة بطعنتين بالبطن من سلاح أبيض "مطواة"، تم نقلها فى حالة حرجة للمستشفى لتلقى العلاج، وبعمل التحريات وسؤال شهود العيان، تبين أن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب شكه فى سلوكها، كما دلت التحريات، أن المجنى عليها مطلقه من فترة قصيرة، وقام شقيقها بطعنها لشكه فى سلوكها ولاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن المقدم خالد سيف رئيس المباحث، والرائد محمد المعداوى معاون المباحث، من القبض عليه، وبحوزته السلاح المستخدم فى الحادث، وتم اقتياده لقسم الشرطة.

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الأمن، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.