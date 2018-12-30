  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:56 م
بحث متقدم
وزيرة الصحة

"الصحة": توزيع«كبسولات» منع الحمل بالمجان

شيخ الأزهر ومستشاره

رحيل «رجل الطيب» عن مشيخة الأزهر

صدام حسين

علاقات ودية جمعت "صدام" وحراسه الأمريكيين: ودعوه بالبكاء

برهامي

«برهامي» يثير الجدل مجددًا بتحريم تهنئة الأقباط.. وعالم أزهري يرد

البورصة السعودية

ماذا حدث في السعودية ورفع بورصتها بهذا الشكل؟

الرئيس السيبسي

لجنة رئاسية لمواجهة الطائفية.. هل تصلح ما أفسدته الجلسات العرفية؟

الرئيس السيسي وياسر رزق

مجلس انتقالي برئاسة«السيسي» بعد انتهاء فترة الرئاسة

ولي العهد محمد بن سلمان

السعودية تُطلق «سند محمد بن سلمان».. تعرف عليه

عربة فول

غلاء «الفول» جنن «العقول».. يا فول مين يشتريك

إعدام صدام حسين

الكشف عن آخر رسالة لـ«صدام» قبل إعدامه

سائق يمزق جسد شقيقته لشكه في سلوكها

قضايا وحوادث

مصرع عامل
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس شاب 15 يومًا بتهمة قتل شقيقته

#

بسبب التليفون..عاطل يهشم رأس شقيقته فى الإسكندرية

#

عاطل يُنهي حياة شقيقته بـ«شومة» بسبب «المحمول»

#

قتل زوجته ووضعها في حقيبة وألقاها بمقلب قمامة

قتل

سلاح

شقيقته

تمزيق

أقدم سائق على تمزيق جسد شقيقته بأحد الشوارع بسلاح أبيض، بعد طلاقها من زوجها وشكه فى سلوكها بمنطقة حدائق القبة.

تفاصيل الواقعة المأساوية، بدأت بتلقى اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، مفاده وجود سيدة مصابة بطعنات بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على سيدة فى العقد الثالث من عمرها، مصابة بطعنتين بالبطن من سلاح أبيض "مطواة"، تم نقلها فى حالة حرجة للمستشفى لتلقى العلاج، وبعمل التحريات وسؤال شهود العيان، تبين أن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب شكه فى سلوكها، كما دلت التحريات، أن المجنى عليها مطلقه من فترة قصيرة، وقام شقيقها بطعنها لشكه فى سلوكها ولاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن المقدم خالد سيف رئيس المباحث، والرائد محمد المعداوى معاون المباحث، من القبض عليه، وبحوزته السلاح المستخدم فى الحادث، وتم اقتياده لقسم الشرطة.

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الأمن، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فقدان قارب صيد على متنه مصريان بالخليج العربي
» نسبة الإشغالات في الأقصر وأسوان كاملة العدد
» مانشستر يونايتد يقهر بورنموث بثلاثية
» حقيقة فرض شكل معين من الحجاب في مدارس السعودية
» فرص إسرائيلية لاغتيال "الأسد"
» شاهد.. اطلالة جريئة لزوجة "السقا"
» ترامب يعلن إحراز "تقدُّم كبير" مع الصين بشأن التجارة
» "أنت مغفل ".. تشعل النار بين فان دايك ومدافع أرسنال
» انتشال جثة سائح أمريكي من نيل الأقصر
» تراجع حاد في أسعار الذهب ليسجل هذا الرقم
» وزيرة الهجرة تتواصل مع السفارة المصرية بالأردن

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين