الإعدام لقاتل طفلة وإلقائها بأحد المصارف إلى المفتى

30 ديسمبر 2018 - 07:24 م

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على وعضوية المستشارين أحمد مصطفى الفقى وشريف محمد صفوت، وبحضور محمد حافظ عباس وكيل النيابة وبأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلى العسالى حضوريًا بإحالة أوراق المتهم "مصطفى. ا" إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى نحو توقيع عقوبة الإعدام على المتهم، وتأجيل الحكم لجلسة 34 فبراير القادم للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدى سالم مدير المباحث يفيد قيام "مصطفى. ا. ح" 21 سنة حاصل على دبلوم ومقيم مطاى بقتل طفلة وإخفائها وسط أحد المصارف الزراعية.

كان أهالى القرية، عثروا على جوال داخله جثة طفلة وبها إصابات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر بجمجمة الرأس، وتبين للمقدم بلال الجنايني والرائد حازم الحينى من خلال المعاينة الأولية وجود جثة لطفلها فى منتصف العقد الثانى من العمر مرتديًا كامل ملابسها وبها إصابات متفرقة بأنحاء الجسم ووجود كسر بجمجمة الرأس ومقيدة اليدين والساقين وبفحصها تبين أنها جثة الطفلة مروة.ش.م.

وأفادت التحريات الأولية، التى أشرف عليها العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية أن القاتل هو جارها المتهم تم ضبطه واعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة وقام بالمعاينة التصويرية للجريمة قائلاً كان هدفى الأساسى هو الاستيلاء على حليها الذهبى وهاتفها المحمول ومفاتيح المنزل وأشار، إلى أنه عقد النية والعزم على قتلها فقام بالتسلل ليلا وعندما علم بتواجدها بمفردها بالمنزل انقض عليها وشل حركتها وكتم أنفاسها وقام بخنقها وتعدى عليها وعقب ذلك ضربها بقطعة خشبية قاصدًا قتلها فلقيت مصرعها فى الحال وقام بإخفاء جثتها داخل أحد المصارف الزراعية لسرقة المنقولات الحلى الذهبى وهاتف محمول ومفاتيح مملوكة المجنى عليها.

فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم فى القضية رقم 4949/2018 جنايات مطاى والمفيدة برقم 454/2018 جنايات كلى شمال المنيا.