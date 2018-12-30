» ترامب يعلن إحراز "تقدُّم كبير" مع الصين بشأن التجارة

30 ديسمبر 2018 - 07:23 م



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - إثر مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني، شي جين بنج، أنه تم إحراز "تقدّم كبير" على صعيد المحادثات التجارية الجارية بين البلدين لإنهاء حرب الرسوم الجمركية الدائرة بينهما.

وكتب ترامب على تويتر: "لقد أجريت لتوِّي مكالمة طويلة وجيدة جدًّا مع الرئيس الصيني شي.. والاتفاق يسير على ما يرام.. وفي حال التوصل إلى اتفاق فسيكون شاملًا وسيغطي كل المسائل والمجالات ونقاط الخلاف.. لقد تم إحراز تقدُّم كبير".





