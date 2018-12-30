  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:55 م
بحث متقدم
وزيرة الصحة

"الصحة": توزيع«كبسولات» منع الحمل بالمجان

شيخ الأزهر ومستشاره

رحيل «رجل الطيب» عن مشيخة الأزهر

صدام حسين

علاقات ودية جمعت "صدام" وحراسه الأمريكيين: ودعوه بالبكاء

برهامي

«برهامي» يثير الجدل مجددًا بتحريم تهنئة الأقباط.. وعالم أزهري يرد

البورصة السعودية

ماذا حدث في السعودية ورفع بورصتها بهذا الشكل؟

الرئيس السيبسي

لجنة رئاسية لمواجهة الطائفية.. هل تصلح ما أفسدته الجلسات العرفية؟

الرئيس السيسي وياسر رزق

مجلس انتقالي برئاسة«السيسي» بعد انتهاء فترة الرئاسة

ولي العهد محمد بن سلمان

السعودية تُطلق «سند محمد بن سلمان».. تعرف عليه

عربة فول

غلاء «الفول» جنن «العقول».. يا فول مين يشتريك

إعدام صدام حسين

الكشف عن آخر رسالة لـ«صدام» قبل إعدامه

"هيرميس" وHSBC يوقعان اتفاقية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

مال وأعمال

هيرمس
هيرمس

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

محفظة الـSMEs ببنك مصر ترتفع إلى 15 مليار جنيه

#

البنك الزراعي يضخ 605 ملايين جنيه ضمن مبادرة "المركزي"

#

مدبولى يطالب بسرعة انتهاء أعمال البنية التحتية لمصانع العاشر الجديدة

#

مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي


وقعت المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، وبنك HSBC مصر، اتفاقية تعاون مشترك للتوسع بخدمات وحلول التأجير التمويلي المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يبلغ إجمالي قيمة التمويلات المستهدفة 400 مليون جنيه خلال عام 2019.
 ويقدم اتفاق التعاون دعمًا إضافيًا للمبادرات التي كشفت عنها الحكومة والبنك المركزى، لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة - باعتباره العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني كونه يمثل شريحة هائلة من الناتج المحلي الإجمالي. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى دعم الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة في مصر من خلال توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات بأسعار فائدة منخفضة، إلى جانب الحصول على الأصول الرأسمالية والتدفقات النقدية لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فقدان قارب صيد على متنه مصريان بالخليج العربي
» نسبة الإشغالات في الأقصر وأسوان كاملة العدد
» مانشستر يونايتد يقهر بورنموث بثلاثية
» حقيقة فرض شكل معين من الحجاب في مدارس السعودية
» فرص إسرائيلية لاغتيال "الأسد"
» شاهد.. اطلالة جريئة لزوجة "السقا"
» ترامب يعلن إحراز "تقدُّم كبير" مع الصين بشأن التجارة
» "أنت مغفل ".. تشعل النار بين فان دايك ومدافع أرسنال
» انتشال جثة سائح أمريكي من نيل الأقصر
» تراجع حاد في أسعار الذهب ليسجل هذا الرقم
» وزيرة الهجرة تتواصل مع السفارة المصرية بالأردن

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين