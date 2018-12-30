» "أنت مغفل ".. تشعل النار بين فان دايك ومدافع أرسنال

30 ديسمبر 2018 - 07:18 م



اندلعت مشادة كلامية حادة، بين المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي ومدافع أرسنال سوكراتيس بعد استفزازه لمحمد صلاح نجم ليفربول واتهامه له بادعاء التمثيل من أجل الحصول على ركلة جزاء بعد نهاية الشوط الأول، قبل أن يتدخل فان دايك معه.



وكشف الإنجليزي دافيد مادوك الصحفي بجريدة "ديلي ميرور" عن الرسالة التي قالها فإن دايك سوكراتيس مدافع ليفربول الإنجليزي: "لا تتحدث مع أي لاعب في فريقي، ليس خطأ صلاح أنك مغفل، عليك أن تركز علي فريقك فقط".



وفاز ليفربول على أرسنال بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وعزز ليفربول صدارته بالدوري ورفع رصيده إلى 54 نقطة، مبتعدًا عن أقرب منافسيه توتنهام بفارق 9 نقاط والذي يملك الأخير 45 نقطة، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 38 نقطة، محتلًا المركز الخامس.

