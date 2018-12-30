بدء تحديث أسطول مصر للطيران مارس المقبل

30 ديسمبر 2018 - 07:16 م



قالت وزارة الطيران المدني إن خطة تحديث أسطول شركة مصر للطيران ستتم علي مرحلتين الأولي ستبدأ في مارس 2019 بعد استلام أول طائرة" بوينج B787-900 " "طائرة الأحلام" من إجمالى 6 طائرات سيتم ضمها للأسطول، وذلك حتى شهر يوليو 2019.

وأضافت الوزارة أنه من المقرر خلال شهر يوليو المقبل استلام 12 طائرة من طراز " إيرباص 220/300 "، والتى كانت تملكها شركة "بومباردى CS300" ثم استحوذت عليها شركة إيرباص، لما وجدته من إقبال على هذا الطراز الذي يعد من أكثر الطرازات الواعدة فى العالم" وسيتم الإنتهاء من انضمام الطائرات للأسطول فى مايو 2020.

ولفتت إلى أنه بدءا من يناير 2020 وحتى أواخر العام سيتم استلام 15 طائرة تباعًا من طراز "إير باص 320 نيو"، وهى أحدث ما تم إنتاجه من طرازات إير باص320 فى العالم حتى الآن، وتشمل المرحلة الأولى من خطة التحديث حوالى 50% من قوة الأسطول.

أما المرحلة الثانية فتتضمن تحديث الـ 50% الأخرى، مع زيادة عدد الطائرات فى الأسطول، وتبدأ هذه المرحلة من عام 2019 وحتى عام 2027، كما سيتم تحديد الطرازات التى سيتم إحلالها واستبدالها بطرازات حديثة، مع تحديد نسبة تعظيم الأسطول، ثم بعدها يأتى التعامل مع السوق العالمية، وطرح المتطلبات الخاصة بمصر للطيران.

وتابعت الوزارة أنه بحلول عام 2027 سيتم الوصول لعدد الطائرات المستهدف، والذى يكفى نسبة التشغيل المقترحة، ويكون عمر الطائرة حوالى 7 سنوات، وهو عًمر تشغيلي قصير جدا للطائرة.





