  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:55 م
بحث متقدم
وزيرة الصحة

"الصحة": توزيع«كبسولات» منع الحمل بالمجان

شيخ الأزهر ومستشاره

رحيل «رجل الطيب» عن مشيخة الأزهر

صدام حسين

علاقات ودية جمعت "صدام" وحراسه الأمريكيين: ودعوه بالبكاء

برهامي

«برهامي» يثير الجدل مجددًا بتحريم تهنئة الأقباط.. وعالم أزهري يرد

البورصة السعودية

ماذا حدث في السعودية ورفع بورصتها بهذا الشكل؟

الرئيس السيبسي

لجنة رئاسية لمواجهة الطائفية.. هل تصلح ما أفسدته الجلسات العرفية؟

الرئيس السيسي وياسر رزق

مجلس انتقالي برئاسة«السيسي» بعد انتهاء فترة الرئاسة

ولي العهد محمد بن سلمان

السعودية تُطلق «سند محمد بن سلمان».. تعرف عليه

عربة فول

غلاء «الفول» جنن «العقول».. يا فول مين يشتريك

إعدام صدام حسين

الكشف عن آخر رسالة لـ«صدام» قبل إعدامه

"الرقابة المالية" تناقش مشروع قانون التمويل الاستهلاكى

مال وأعمال

الرقابة المالية
الرقابة المالية

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"الرقابة المالية" تعرض مسودة قانون التأمين الجديد على "قطاع الأعمال"

#

مشروع قانون أمريكي يمنح إسرائيل السيادة على الجولان

#

قانون جديد للتأمينات والمعاشات

#

المالية: ندرس فرض ضرائب جديدة على إعلانات «مواقع التواصل»


قال خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تعتزم عرض مشروع قانون التمويل الاستهلاكي على مجلس إدارة الهيئة خلال أول اجتماع مقبل، والذي سينعقد قبل نهاية العام، وأوضح أن القانون يفصل بين الشركات التي تمارس النشاط بشكل رئيسي وبين الأخرى التي تعتبر كيانات منتجة أو موزعة للسلع وتمارس التمويل الاستهلاكي كنشاط إضافي.
وأضاف النشار، أن عدد الشركات التي ستخضع لقانون التمويل الاستهلاكي ستبلغ 40 شركة، وفقًا لحصر الهيئة، وتابع أن الكيانات التي تضم أنشطة أخرى بخلاف التمويل الاستهلاكي سيتم إلزامها بفصل التمويل الاستهلاكي في حسابات مستقلة.
في سياق متصل، قال النشار: إن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت طلبًا واحدًا لتأسيس شركة تصكيك، لتكون الأولى من نوعها في السوق المصرية، وإنه جارٍ دراسة الطلب ليتم البت فيه قريبًا. ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أصدرت ضوابط تأسيس شركات التصكيك منذ نحو أسبوعين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فقدان قارب صيد على متنه مصريان بالخليج العربي
» نسبة الإشغالات في الأقصر وأسوان كاملة العدد
» مانشستر يونايتد يقهر بورنموث بثلاثية
» حقيقة فرض شكل معين من الحجاب في مدارس السعودية
» فرص إسرائيلية لاغتيال "الأسد"
» شاهد.. اطلالة جريئة لزوجة "السقا"
» ترامب يعلن إحراز "تقدُّم كبير" مع الصين بشأن التجارة
» "أنت مغفل ".. تشعل النار بين فان دايك ومدافع أرسنال
» انتشال جثة سائح أمريكي من نيل الأقصر
» تراجع حاد في أسعار الذهب ليسجل هذا الرقم
» وزيرة الهجرة تتواصل مع السفارة المصرية بالأردن

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين