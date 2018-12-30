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"شوقى": تجهيز كل مدرسة بشاشة إلكترونية لعرض المحتوى الرقمى للطلاب

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طارق شوقى وزير التربية والتعليم
طارق شوقى وزير التربية والتعليم

متابعات: حنان حمدتو

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وزارة التربية والتعليم

طارق شوقى

تابلت

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كل مدرسة بها شاشة مجهزة يستخدمها المعلم لعرض المحتوى من خلال الشبكة الداخلية، وبالتالي ليس بالضرورة وجود التابلت فى هذه الحالة، أما إذا أراد الطالب التواجد فى المدرسة خارج ساعات اليوم الدراسي للوصول إلى المحتوى داخل المدرسة بلا تكلفة للإنترنت يحتاج التابلت، أما فى المنزل يمكن استخدام شريحة محمول أو أى شبكة WiFi متاحة للطالب.

وأضاف شوقى خلال حديثه بأحد جروبات المعلمين على واتس آب إن التابلت وسيلة للوصول إلى المحتوى الرقمى وأداء الامتحان.

 وأستطرد لا يزال الكتاب الورقى موجودًا، وقد أتحنا نسخة رقمية منه على بنك المعرفة والتابلت، ولكن المستقبل سيكون للكتب الرقمية حول العالم.


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