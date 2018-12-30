"شعراى" يستعرض الخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة

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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع نواب محافظة القاهرة للمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، بحضور عدد من قيادات الوزارة. وتم خلال اللقاء استعراض معدلات الإنجاز للخطة الاستثمارية للمحافظة ومتابعة آخر موقف المشروعات المتعثرة.
وشدد الوزير على أهمية حل مشاكل المستثمرين لزيادة موارد دخل المحافظة والعمل على تقليل معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحصيل مستحقات الدولة ، مع أهمية دور المشاركة المجتمعية فى حل المشاكل ومواجهة التحديات التى تواجه المحافظة.

وأكد شعراوى، أهمية المتابعة الجيدة والمستمرة من النواب لمنظومة النظافة بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة لتذليل كافة المعوقات والمشكلات وتغيير الصورة الحالية فى أحياء القاهرة .

ووجه الوزير بالاهتمام برفع كفاءة النظافة بكافة أحياء القاهرة ، وأهمية تعاون ومشاركة المواطنين في رصد أي مخالفات، والإبلاغ عنها وسرعة التعامل مع كافة البلاغات .

وطالب اللواء شعراوى، النواب بالتنبية على رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم فى الشارع بين المواطنين علي مدار اليوم، والتفاعل مع مشاكلهم وإيجاد الحلول السريعة لها، ومتابعة العاملين بالحي واستبعداد المقصرين منهم فوراً ، مع أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحفيز العاملين بالأحياء.

وشدد الوزير، على أهمية تخصيص مواعيد محددة لرؤساء الأحياء للقاء المواطنين وإزالة أى حواجز فى ذلك ، والقيام بجولات ميدانية فى نطاق الحي و بذل أقصى الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى ظل الإمكانيات الحالية.

كما تم خلال اللقاء، بحث جهود المحافظة فيما يخص ملف تقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة والأراضى الزراعية لتسريع وتيرة العمل وزيادة المردود المالى المتحقق لتحسين الخدمات والمرافق وزيادة المشروعات الخدمية في المحافظة .

وأكد اللواء شعراوى خلال الإجتماع على أهمية القضاء على الفساد وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالأحياء وإنهاء خدمات المواطنين بصورة سريعة وعلى أكمل وجه ، وطالب الوزير من النواب بالمتابعة المستمرة لهذا الملف مع الأحياء والقيام بجولات ميدانية ومفاجئة حتى يتم الانتهاء من تطوير كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.


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