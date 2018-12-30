5 سنوات لسائق اختطف فتاة وهتك عرضها

30 ديسمبر 2018 - 06:27 م

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، سائق سيارة ميكروباص، بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بهتك عرض فتاة، بعد أن استقلت معه السيارة لتوصيلها إلا أنه انحرف عن طريقه إلى مكان مظلم، وحاول الاعتداء عليها تحت تهديد السلاح، بمنطقة 6 أكتوبر، صدر الحكم برئاسة المستشار عصام فريد، وعضوية محمد عادل، ومحمد خيري، ووكيل النيابة محمد زعفان، وأمين السر أيمن محمود.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "بدوي.إ.خ"، 30 عامًا، سائق، اختطف المجني عليها "هنا.م"، أثناء استقلاله سيارة أجرة لتوصيلها داخل منطقة 6 أكتوبر، إلا أنه أثناء قيادته انحرف عن الطريق المعتاد، وحاول الاعتداء عليها وعندما قاومته أشهر في وجهها سلاح أبيض "سكين"، ثم هددها وتمكن من هتك عرضها، وبعد أن أبلغت الفتاة عن الواقعة، تم إلقاء القبض على المتهم، وإحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.