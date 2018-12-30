الكشف عن آخر رسالة لـ«صدام» قبل إعدامه

محمد فضل
نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الأحد 30 ديسمبر، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ذكرت فيها ما جاء على لسان أبيها قبل 4 أيام من إعدامه.
وتعود الكلمات التي قالها الرئيس الراحل صدام حسين إلى تاريخ الـ26 من ديسمبر 2006، حيث قال: "أيّها الشعب الوفي الكريم أستودعكم ونفسي عند الرب الرحيم الذي لا تضيع عنده وديعة ولا يخيبُ ظن مؤمن صادق أمين".
واختتم كلماته قائلا: "الله أكبر".
وذيل رسالته بصفته الرسمية "صدام حسين رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة بغداد 26 / 12 / 2006م".
ويصادف تاريخ نشر هذه التغريدة، تاريخ إعدام صدام الموافق يوم 30 ديسمبر 2006.
أيّها الشعب الوفيّْ الكريم: أستودعكم ونفسيَ عند الربّ الرحيم الذي لا تضيع عنده وديعة ولا يخيبُ ظنّ مؤمنٍ صادقٍ أمين ..— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) 30 ديسمبر 2018
الله أكبر
صدام حسين
رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة
بغداد
26 / 12 / 2006 م #صدام_حسين #صدام #ذكرى_استشهاد_صدام_حسين
#عاشت_الذكرى pic.twitter.com/NR1ODEIuvN
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