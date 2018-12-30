» مصرع مساعد مدير أمن المنيا وإصابة 4 أفراد شرطة

متابعات:عبدالراضي الزناتي
لقى اللواء إسماعيل محمد الخولى مساعد مدير أمن المنيا مصرعه وأصيب 4 أفراد شرطة فى انقلاب سيارة شرطة على طريق العدوة شمال المنيا.
وتلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا أخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى يفيد بانقلاب سيارة شرطة على طريق مركز العدوة شمال محافظة المنيا اثناء التوجه لحملة أمنية واسفر الحادث عن مصرع اللواء إسماعيل محمد الخولى مساعد مدير أمن المنيا بينما أصيب 4 من أفراد الشرطة بينهم السائق وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجارى نقل الجثة والمصابين.
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