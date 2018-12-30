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بشأن حادث مصرع شابين اثنين في عمّان

وزيرة الهجرة تتواصل مع السفارة المصرية بالأردن

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نبيلة مكرم
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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تتابع مع السفارة المصرية لدى المملكة الأردنية حادث وفاة شابين مصريين في الأردن.

كما أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن خالص تعازيها لذوي الضحايا الذين عثرت الشرطة الأردنية على جثتيهما في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمان.

وقالت وزيرة الهجرة إن السفارة المصرية بالأردن تتابع الحادث عن كثب وتواصلت مع السلطات الأردنية وأوضحت أن وفاة الشابين نتجت عن دخان صادر من حطب التدفئة بمسكنهم.

وأضافت الوزيرة أن السفارة المصرية تابعت أيضًا حالة شاب مصري ثالث كان برفقة الضحيتين، ولكن حالته الصحية شهدت تحسنًا وخرج من المستشفى التي كان يتلقى بها العلاج عقب الحادث، مشيرة إلى السفارة تسير في إجراءات شحن الجثمانين إلى مصر يوم الإثنين القادم.

هذا وتثمن وزيرة الهجرة جهود السفارة المصرية والسفير شريف كامل سفير مصر بالأردن، وذلك في التعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة، وفي كل الخدمات المقدمة في سبيل رعاية المواطنين المصريين المقيمين بالأردن.


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